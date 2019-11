Da ne bo več poplavljalo

4.11.2019 | 16:30

Od poletja urejajo državno cesto od začetka naselja proti jedru Šentruperta.

Šentrupert - Zaradi težke finančne situacije, v kateri se je znašla, se je občina Šentrupert morala odpovedati nekaterim investicijam v letošnjem letu. A vseeno se je skupaj z državo poleti lotila težko pričakovane rekonstrukcije zadnjega odseka državne ceste do jedra Šentruperta. Kot pravi župan Andrej Martin Kostelec, dela potekajo po načrtu in če jim vreme ne bo preveč nagajalo predvidevajo osrednjo letošnjo naložbo, kot je bil predvideno, dokončati do novega leta.

Do sedaj z rekonstrukcijo državne ceste niso imeli večjih težav. »Sicer so se pokazali nekateri manjši problemi, a smo jih z občani sproti rešili,« je zadovoljen župan, ki ocenjuje, da so že nekje na polovici projekta. Po njegovih besedah sta izvajalca, podjetje Mapri in Komunala Trebnje, končala z večino podzemnih del. »Obnovili smo dotrajane vodovodne cevi, obenem pa smo tudi ločili fekalno in meteorno kanalizacijo,« pojasnjuje Kostelec.

Občina je konec septembra občanom posredovala dopis, naj se priključijo na novo zgrajeno ločeno kanalizacijo, pred dnevi pa je vse lastnike objektov ob cesti ponovno pozvala, da čim prej uredijo svoje hišne priključke, da bo izvajalec lahko nadaljeval z deli. »V nasprotnem primeru bodo dela na trasi od Kutnarjevega hrama do trga ustavljena do ureditve vseh priključkov,« so zapisali. Ljudje sedaj to pospešeno urejajo, na novo kanalizacijsko omrežje je priključenih že skoraj polovica gospodinjstev.

Da med neurji ne bo več prihajalo do poplav stanovanjskih objektov, so pod zemljo namestili dodaten kanal za odvodnjavanje meteorne vode proti južnemu delo občine. »Položili smo okoli 70 m cevi in postavili še dva jaška. Prepričan sem, da bo voda sedaj tudi ob večjih nalivih hitro odtekala in da se občani ne bodo več pritoževali zaradi poplav na tem območju,« dodaja Kostelec.

V naslednjih dneh bodo v zemljo položili tudi cevi za elektriko in javno razsvetljavo, nato pa bo na vrsto prišlo urejanje samega cestišča s pločnikom. Kot pravi župan, bodo najverjetneje začeli od spodaj navzgor, to je od začetka naselja proti trgu.

Investicija je skupaj ocenjena na okoli milijon evrov, od tega bo občina prispevala okoli 40 odst. denarja. Vse občane prosijo za strpnost zaradi hrupa, prahu, obvoza, zapore ceste in ostalih nevšečnosti, ki jih izvajanje investicije povzroča.

Besedilo in fotografije: R. N.