Pijan vpil na mamo in jo ogrožal

4.11.2019 | 13:00

Foto: Arhiv DL

Novomeške policiste v včerajšnjih jutranjih urah poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan moški vpil na svojo mamo, jo ogrožal in kršil javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se 26-letnik ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli šest tujcev, nato pa še Srba, ki naj bi jih peljal v notranjost države

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini Dolža včeraj okoli 12. ure izsledili in prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Pri izvajanju aktivnosti v širši okolici so izsledili in prijeli tudi državljana Srbije, ki je tujce z osebnim avtomobilom nameraval prepeljati v notranjost države. 34-letnemu Srbu so zasegli avtomobil, mu odzveli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s štirimi državljani Palestine, državljanom Iraka in državljanom Sirije pa še potejako.

Afganistanca v prtljažniku

Ponoči je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Policisti so med pregledom vozila v prtljažniku Škode superb našli skrita dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogntii mejni kontroli. 34-letnemu vozniku iz Bosne in Hercegovine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli osebni avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, državljana Afganistana pa bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

Skrivali so se med tovorom

Okoli 22. ure pa je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so med tovorom našli skrite tri državljane Pakistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaklječenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.