Trk dveh vozi; danes ponoči in jutri obilnejše padavine

4.11.2019 | 18:15

Danes ob 16.03 sta se na cesti Grad Otočec—Struga, občina Novo mesto, zaleteli dve osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala in so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter počistili cestišče.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško, Področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Gorenji Mokronog, Trebelno, Črpališče Trebelno, Vrh Trebelno, Gorenje Zabukovje in Dolenje Zabukovje in sicer jutri med 8.15 in 9.00 uro in med 13.30 in 14.15.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Opozorilo

Po podatkih Agencije RS za okolje se pričakuje v noči na torek in v torek do večera obilnejše padavine z dolgotrajnimi nalivi. Krajevno bo v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji predvidoma padlo od 50 do okoli 100 l/m 2 , drugod pa od 20 do okoli 50 l/m 2 dežja. Dež bo ponehal v torek zvečer.

M. L.-S.