Krka s četrtim zaporednim porazom

5.11.2019 | 08:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - V uvodni tekmi 6. kola 1. SKL so košarkarji Krke doma sinoči izgubili z Domžalčani. Novomeščani so popravljali vtis po gostovanju na Polzeli, kjer so izgubili za 27 točk, včerajšnji dvoboj pa so zaznamovali izenačena prva polovica, precejšnja nihanja obeh ekip in boljši konec gostov.

Po izenačeni uvodni četrtini so prvi do izdatnejše prednosti prišli krkaši, ko so ob koncu druge četrtine z delnim izidom 11:3 prišli do vodstva ob polčasu (42:34). A na zelo podoben način so nato košarkarji Helios Suns vrnili v nadaljevanju. Tretjo četrtino so dobili tako, da so ob koncu z delnim izidom 11:3 prišli do vodstva 54:48. Še enega preobrata pa nato ni bilo, v zadnjem delu so gostje znali zadržati prednost. V zadnji minuti je sicer Krki uspelo priti do manjše razlike, a zmage Domžalčanov niso mogli ogroziti, so v KZS povzeli dogajanje na igrišču.

Krkaši imajo v SKL dve zmagi in tri poraze. Naslednja tekma jih čaka v ponedeljek, 11. novembra, ob 18. uri, ko bodo v ABA ligi gostili beograjski Mega Basket, v državnem prvenstvu pa bodo naslednjo tekmo odigrali prihodnjo sredo v Šenčurju.

Trener Novomeščanov Simon Petrov je po tekmi povedal: »Odigrali smo zelo slabo tekmo in upam, da čim prej pridemo v boljšo formo. Razlogov za katastrofalno predstavo na hitro ne morem najti, jih bo pa potrebno v naslednjih dneh.«

Dejan Jakara, trener Helios Sunsov, pa dodal: »Čestitam fantom za zmago. Izkoristili smo Krkino krizo. V prvem polčasu smo bili slabi v obrambi, v drugem polčasu pa odlični in to je prevesilo tehtnico v našo korist.«

Krka : Helios Suns 66:73 (15:17, 27:17, 6:20, 18:19)

Krka: Fifolt 4, Ramljak 5, Marinelli 13, Jošilo 8, Lapornik 20, Balažič 9, Đapa 3, Cosey 4.

Helios Suns: Mahkovic 21, Oman 2, Konjević 12, Radovčić 14, Florveus 3, Pelko 1, Šantelj 15, Bratec 5.

M. Ž.