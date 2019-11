Petrov ni več trener Krke

5.11.2019 | 09:45

Simon Petrov (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Po sinočnjem, že četrtem zaporednem porazu novomeških košarkarjev so iz KK Krka pravkar sporočili, da so se sporazumno razšli s trenerjem Simonom Petrovom, ki je vodenje članske ekipe prevzel februarja 2017.

»Zadnji rezultati moštva so nas prisilili v ukrepanje. Simon Petrov ni več trener članske ekipe KK Krka. Klub in trener sta se sporazumno razšla. Na tem mestu se želim zahvaliti Simonu za vse njegovo delo, prizadevanja in rezultate, ki jih je dosegel z ekipo. Z njim na klopi smo se iz Lige ABA 2 ekspresno vrnili v Ligo ABA, predlani smo bili finalisti domačega prvenstva, v lanski sezoni pa smo igrali v polfinalu. Simon je in bo ostal legenda našega kluba. Na njegovi nadaljnji trenerski poti mu želimo vse dobro,« je kadrovsko potezo pojasnil predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Krka ima po petih krogih Lige ABA dve zmagi in tri poraze, v ponedeljek pa doma gosti Mego Bemax.

M. Ž.