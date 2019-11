Po nalepke v najstarejšo stavbo v Kočevju

5.11.2019 | 11:20

Hostel Bearlog stoji na mestu, kjer je pred tem stala uradno najstarejša stavba v Kočevju, sicer rojstna hiša prvega olimpionika s slovenskega ozemlja, Richarda Verderberja. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Kot zelena in trajnostna destinacija Kočevsko stremi k varčevanju z vodnimi viri in zmanjšanju porabe papirja. V pisarnah Zavoda Kočevsko in drugih objektih, s katerimi upravljajo, kot je tudi hostel Bearlog, na to opozarjajo s prikupnimi nalepkami, ki uporabnike pozivajo k varčni (upo)rabi.

Da se jim pridružijo v akciji ZelenoKočevsko in da tudi v svoje objekte namestijo te nalepke, pa pozivajo tudi ponudnike javnih storitev, prenočišč ter gostinskih in drugih storitev na Kočevskem. Ti lahko nalepke prevzamejo v hostlu Bearlog, ki sicer v Kočevju zastopa vlogo osrednjega turistično informacijskega centra destinacije Kočevsko, kjer izobraženi turistični informatorji nudijo obiskovalcem informacije o lokalni turistični ponudbi in nasvete za izlete, pri njih pa lahko najdete tudi lokalne izdelke in spominska darila.

Hostel Bearlog je sicer svoja vrata odprl aprila 2017. Uredili so ga s pomočjo sredstev, ki so jih pridobili na Slovenskem regionalnem skladu. Hostel stoji na mestu in ima tudi danes na zunaj enako podobo, kot jo je imela nekdanja stavba na Ljubljanski cesti v Kočevju, ki je od nekdaj predstavljala enega osrednjih zbirališč in družabnih središč mesta Kočevje. Predno so jo porušili in na njenem mestu postavili novo, je bila stavba uradno najstarejša stavba v Kočevju. Bila je rojstna hiša leta 1884 v Kočevju rojenega Richarda Verderberja, ki je po znanih podatkih prvi olimpionik s slovenskega ozemlja. V času njegovega rojstva je bila hiša še v lasti njegove družine in je uradno nosila ime Pri zlatem levu, kasneje pa je bila znana pod imeni Gostina Činkl, Gostišče Rog in nazadnje kot Škorc, ki je bil namenjen druženju mladih.

M. L.-S.