Spar Slovenija podaril tono in pol hrane za živali v stiski

5.11.2019 | 13:25

Društvo za zaščito živali Kočevje se je razveselilo donacije za mačke v Mačji vasici. (Foto: arhiv Spar)

Kočevje - Delovanje neprofitnih organizacij, ki skrbijo za zapuščene živali, je pogosto odvisno od donacij. V Sparu Slovenija so zato tudi letos organizirali dobrodelno akcijo Veseli repki, iskreni nasmehi, s katero so že sedmo leto zapored opozorili na pomen pravilnega odnosa do malih živali in hišnih ljubljenčkov.

S pomočjo svojih dobaviteljev so zbrali 1.500 kg hrane ter 1.200 priboljškov in pripomočkov, ki so jih razdelili med šest neprofitnih organizacij iz cele Slovenije. Med doniranci sta bili tudi Društvo za zaščito živali Novo mesto in Društvo za zaščito živali Kočevje, ki je donacijo prejelo za pomoč mačkam, ki živijo v Mačji vasici.

Ostali prejemniki donacije so bili še: Društvo Srce za bulle, Društvo za zaščito živali Maribor, Društvo Hrtji svet Slovenije in Obalno zavetišče.

M. L.-S.