Začenja se akcija Slovenija piha 00

Začenja se akcija Slovenija piha

5.11.2019 | 12:30

Začenja se akcija Slovenija piha 0,0!, ki bo potekala od 4. do 10. novembra ter nato še od 2. do 20. decembra . V tem času bomo policisti poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov. Bodite odgovoren voznik in si prislužite vstopnice za koncert Policijskega orkestra.

Tovornjak trčil v naletni meh

Danes ponoči se je na dolenjski avtocesti med Grosupljem proti razcepu Malence zgodila prometna nesreča, v kateri je bila samoudeležen voznik tovornega vozila s priklopnikom. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker voznik pred razcepom ni vozil po sredini vozišča in je zapeljal desno, ter trčil v naletni meh. Pri tem se je tovorno vozilo prevrnilo. V nesreči je bil huje poškodovan potnik v vozilu. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

Prijeli 22 tujcev

Med 4. novembrom od 6. ure in današnjim dnem do 6. ure so policisti

Policijske uprave Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje

na območju Savskega Laza in Ljubljane izsledili in prijeli 22 tujcev (drž.

Pakistana, Afganistana, Maroka in Gambije), ki so nezakonito prestopili

državno mejo. Postopki policistov s tujci še niso zaključeni.

