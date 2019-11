Izgubila oblast nad vozilom

5.11.2019 | 13:50

Včeraj nekaj po 16. uri so policisti pod drobnogled vzeli prometno nesrečo pri Otočcu. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 52-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila po lokalni cesti iz Rateža proti Otočcu. V ovinku je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala levo in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Po gorivo v tovornjake

Na parkirišču podjetja v Krškem je med 30. oktobrom in včerajšnjim dnem nekdo vlomil v rezervoarja dveh tovornih vozil in iztočil okoli 400 litrov goriva. Nepridiprav je gorivo med 28. oktobrom in ponedeljkom iztočil tudi iz dveh tovornjakov na parkirišču v Novem mestu in povzročil za okoli 400 evrov škode.

Podjetje ob 2000 evrov

Med 30. oktobrom in včerajšnjim dnem je na delovišču v Novem mestu nekdo vlomil v pomožni objekt ter odnesel električno ročno orodje in gradbeni material. Podjetje ocenjuje, da je oškodovano za okoli 2000 evrov.

Pijan in brez vozniške

Nekaj po 20. uri so policisti v Dolenjem Kamenju ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 45-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izidhanega zraka 0,79 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli pet Alžircev

Policisti so na območju Dobove, Krškega in Brežic izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

