Postelja v Galeriji

5.11.2019 | 15:00

Foto: Arhiv Nataše Skušek

Krško - V Galeriji Krško bodo drevi odprli razstavo Postelja Nataše Skušek, vizualne umetnice srednje generacije, ki je po temeljni izobrazbi kiparka, v svojem umetniškem ustvarjanju pa prehaja med različnimi mediji in praksami. Na ogled bo do 9. februarja prihodnje leto.

»Ukvarja se s skulpturo, instalacijo, videom, fotografijo, grafiko, performansom in intervencijami v javnem prostoru. V svojem delu se osredotoča na raziskovanje temeljnih postavk kulturne paradigme zahodnega človeka, zlasti tistih, ki se navezujejo na reprodukcijo – to so razmerje med spoloma, erotika, spolnost, telo, materinstvo, družina, prehranjevanje, pridelava hrane in podobno – in v tem okviru še posebej na problematiko, povezano z možnostmi samouresničitve ženske skozi družbeno, kulturno in osebno realizacijo,« so delo Nataše Skušek orisali v Kulturnem domu Krško.

Na tokratni razstavi, pripravljeni posebej za Galerijo Krško, ki je nekdanja cerkev, raziskuje možnosti intimnega razmerja v sodobni odtujeni družbi. »Sestavljena je iz treh delov. Osrednji del instalacije, postavljen na mestu, kjer v cerkvi navadno stoji oltar, predstavlja lesena postelja. Vzmetnica je oblečena v rjuho z ročno izvezenimi kratkimi zgodbami, na njej pa je bela posteljnina, odišavljena z osvežujočo aromo. Instalacijo dopolnjujeta dva ločena dela, postavljena v apsidah, kjer so v cerkvah navadno stali stranski oltarji. Na eni strani je preprosta omarica s skledo vode, vrčem in brisačo, na drugi podstavek s kozarcem, napolnjenim z rdečim vinom,« je o razstavi zapisala njena kustosinja umetnostna zgodovinarka in filozofinja Mojca Grmek.

M. Ž.