Dva trčila, eden v bolnišnico

5.11.2019 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 6.07 sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, do prihoda policistov usmerjali promet, odklopili akumulatorja na vozilih in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega voznika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.