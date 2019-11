Prenova bazena in gradnja stadiona

5.11.2019 | 19:00

Srečko Ocvirk je na novinarski konferenci spregovoril o naložbah občine Sevnica. (Foto: M. L., arhiv DL)

Sevnica - Sevniška občina se je zaradi zakasnitve projektov, podprtih z denarjem dogovora za razvoj regij, letos lotila le več manjših naložb. Med največjimi sta 1,2-milijonska prenova kopališkega bazena in gradnja sevniškega stadiona, ki je občino do zdaj stala približno 800.000 evrov. Večje naložbe si Sevničani obetajo v prihodnjih dveh letih.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je na današnji novinarski konferenci ob skorajšnjem občinskem prazniku glede prenove krajevnega bazena povedal, da so se po spomladi končani prenovi bazenske školjke in napeljave ob bazenu jeseni oz. po koncu kopališke sezone lotili še drugega dela naložbe. Gre za prenovo strojnice in filtrske postaje, pri čemer bodo vgradili plinsko peč in zalogovnik za pripravo sanitarne vode. Načrtujejo še izdelavo deklorinacijskega bazena za čiščenje vode pred izpustom v kanalizacijo, v končnem delu gradbenih posodobitev pa še montažo strojnih in električnih napeljav. Prenovo nameravajo končati januarja prihodnje leto, je napovedal župan.

V nadaljevanju se je dotaknil gradnje sevniškega stadiona, katerega pripravljalna dela so stekla aprila lani, gradnjo pa je nato zavrla neugodna geološka podlaga.

Ocvirk je pojasnil, da bodo morali zaradi "nepredvidenega odziva terena na lani izvedeno stabilizacijo z globokimi drenažami izvesti še dodatno stabilizacijo območja" in da občina pospešeno išče rešitve, s katerimi bi zagotovila nemoten potek nadaljnje gradnje tega športnega objekta v prihodnjih letih. Rešitve pričakujejo prihodnje leto, je dodal. Opozoril je še na več letošnjih manjših naložb v prometno in komunalno infrastrukturo ter protipoplavno varnost. Vlagali so tudi v prostorsko načrtovanje, javne objekte, družbene dejavnosti in podobno. Sevniška občina je občinskemu gospodarstvu in kmetijstvu letos namenila skupaj 160 tisoč evrov spodbude.

V prihodnjih dveh letih za 7 milijonov evrov naložb

Kot je povzel, si na Sevniškem večje naložbe v skupni vrednosti približno sedem milijonov evrov obetajo v prihodnjih dveh letih. Gre za izvedbo "treh pomembnih projektov", in sicer za povezavo javnih vodovodnih sistemom na obeh savskih bregovih z več kot 10 tisoč uporabniki.

V sklopu drugega projekta nameravajo stopnjo priključenosti na komunalni sistem in čistilno napravo v Sevnici dvigniti na 98 odstotkov, v okviru tretjega projekta pa urediti območje zunajnivojskega križanja enotirne železniške proge Trebnje-Sevnica s ciljem ureditve poslovne cone v Šmarju.

Pri vseh treh naložbah si po dogovoru za razvoj regij obetajo od 80- do 85-odstotno denarno podporo, je še dejal Ocvirk. V drugem delu novinarske konference je direktor Kmečke zadruge Sevnica Borut Florjančič spomnil na stoletnico zadružništva na Sevniškem.

L. M.