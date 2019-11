Dež in veter dala veliko dela

6.11.2019 | 07:00

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Zaradi dežja in močnega vetra je bilo včeraj popoldne, zvečer in ponoči največ težav v zahodni in osrednji Sloveniji. Meteorne vode so zalile več stanovanjskih in drugih objektov, zalitih pa je bilo tudi več cestišč. Zaradi močnega vetra in razmočenih tal so se podirala drevesa, ki so ovirala promet. Na centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so beležili več dogodkov tudi v občinah Črnomelj, Brežice, Kočevje, Krško, Šentjernej, Osilnica in Sevnica:

Ob 21.19 je v Prelesju, občina Črnomelj, narasla reka Kolpa ogrožala dva objekta. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi in Prelesje so okoli objektov postavili protipoplavne vreče.

Poplave meteorne vode

Ob 1.32 je na Prvomajski cesti v Šentjerneju meteorna voda vdirala v kletne prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Šentjernej so črpali vodo iz kletnih prostorov in iz zunanjih jaškov ter na koncu posesali tla v kleti.

Ob 11.52 je na Telčah, občina Sevnica, meteorna voda ogrožala poslovni objekt. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in Telče, ki so vodo izčrpali in namestili protipoplavne vreče.

Ob 14.59 je v Čanju, občina Sevnica, meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in Blanca in namestili protipoplavne vreče.

Ob 15.04 je meteorna voda poplavila regionalno cesto v naselju Smednik, občina Krško. Posredoval je dežurni delavec CGP, ki je cesto očistil.

Ob 15.08 je meteorna voda poplavila lokalno cesto v naselju Stržišče, občina Sevnica. Posredoval je dežurni delavec Komunale.

Ob 15.46 je meteorna voda poplavila lokalno cesto pri naselju Jelovec, občina Sevnica. Posredoval je dežurni delavec Komunale, ki je cesto očistil.

Ob 15.52 je v naselju Mostec, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Mostec, ki so vodo izčrpali.

Ob 16.17 je meteorna voda poplavila Drožanjsko cesto v Sevnici. Posredoval je dežurni delavec Komunale, ki je cesto očistil.

Močan veter

Ob 17.00 se je v naselju Pesje, občina Krško, na cesto podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Dolenja vas, ki so drevo razžagali in ga odstranili.

Tudi drugačna pomoč

Ob 11.18 so v Jurčičevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Vodo prekuhavajte

Občina Šentrupert obvešča uporabnike pitne vode iz vodovodnega omrežja Škrljevo, da je voda zdravstveno neustrezna in jo je pred uporabo potrebno prekuhavati. Obveznost prekuhavanja vode velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM). V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

