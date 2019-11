Voznik začetnik zapeljal s ceste in se prevrnil

6.11.2019 | 09:15

Foto: Arhiv DL

Policisti so včeraj nekaj po 16. uri pod drobnogled vzeli prometno nesrečo na cesti med Zdolami in Krškim. Voznik začetnik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligramov alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Bo kuhal žganje?

V Brežicah je med ponedeljkom in torkom nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odnesel kotel za žganjekuho, štiri bakrene škropilnice in kotno brusilko. Lastnika je oškodoval za 450 evrov.

Ob denar in nakit

V Loki pri Zidanem Mostu je v tem času nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno na terasi vlomil v stanovanjsko hišo. Uktradel je denar in zlat nakit ter lastnika oškodoval za 700 evrov.

Prijeli devet tujcev

Policisti so v okolici Žužemberka in Malega Kala izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Maroka in državljanom Alžirije še potekajo.

M. Ž.