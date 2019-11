Prvi posredovalci

6.11.2019 | 10:30

Gre za reševanje življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED). (Foto: R. Nose)

Sevnica - Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič, župan Srečko Ocvirk in poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič so v ponedeljek podpisali Dogovor o aktiviranju prvih posredovalcev z območja občine Sevnica z namenom reševanja življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljenja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED). S podpisom tega dogovora Zdravstveni dom Sevnica, Občina Sevnica in Gasilska zveza Sevnica vzpostavili službo prvih posredovalcev.

Kot so ob sklenitvi dogovora zapisali na občini, so prvi posredovalci posamezniki prostovoljci, ki so opravili tečaj temeljnih postopkih oživljanja; usposabljanje je izvedel Zdravstveni dom Sevnica. Aktivacijo prvega posredovalca preko pozivnika in prejetega klica sproži Regijski center za obveščanje Brežice. Sistem obveščanja, prostore in organizacijo dela prvih posredovalcev je zagotovila Gasilska zveza Sevnica.

Glavna naloga prvega posredovalca je, da po klicu na pomoč v najkrajšem možnem času pride na kraj dogodka in nudi pomoč skladno s svojim znanjem in navodili zdravnika, vse do prihoda službe nujne medicinske pomoči. Pri nudenju pomoči posamezniku ves čas preko telefonske zveze sodeluje tudi z zdravnikom nujne medicinske pomoči, so še zapisali na občini v svoje sporočilo.

M. L.