Simpozij o prvem stoletju novomeških frančiškanov

6.11.2019 | 13:50

Na simpoziju so zbrane pozdravili (spredaj od leve proti desni): frančiškanski provincial p. Marjan Čuden, novomeški župan Gregor Macedoni in novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

p. Marjan Čuden

Mlaji z napisom 550 let frančiškani med vami pred farno cerkvijo kažejo na praznično leto novomeških frančiškanov.

Novo mesto - Praznovanje 550-letnice prihoda frančiškanov v Novo mesto se je danes, na sam praznik zaveznika novomeških frančiškanov sv. Lenarta, nadaljevalo s simpozijem v organizaciji Frančiškanskega samostana Novo mesto in Slovenske frančiškanske province sv. Križ in v sodelovanju še z drugimi: Mestno občino Novo mesto, Ministrstvom za kulturo, Zgodovinskim arhivom RS, idr.

Simpozij, na katerem je zbrane pozdravil gvardijan samostana p. Tomaž Hočevar, so posvetili prvemu stoletju novomeškega frančiškanskega samostana.

V pozdravnem nagovoru je provincial Slovenske frančiškanske province sv. Križ p. Marjan Čuden poudaril , kako pomemben je pogled nazaj, »ki bo preveril naše korenine in nas umestil v prostor in čas,« ter preplet frančiškanov z ljudmi v Novem mestu, kar želi, da le še ostane. »Zato molite za nove duhovne poklice,« je dejal.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan je pomen novomeških frančiškanov in samostana opisal kot duhovni center tega prostora, župnijo sv. Lenarta pa za »srce škofije«, čeprav ni največja po velikosti, je pa številu vernikov, ki jo obiskuje. »Želim, da navzočnost frančiškanov tu še dolgo traja,« je dejal.

Tudi novomeški župan Gregor Macedoni je ob 550. obletnici poudaril pomen frančiškanov v Novem mestu, ki so nedvomno mestu dajali značaj regionalnega religioznega središča. Novo mesto je lahko postalo izobraževalno središče in pred trinajstimi leti smo dobili še svojo škofijo. "Hvala za vse, kar ste dobrega naredili za to mesto,« je dejal Macedoni in pozval k sodelovanju in sobivanju še naprej.

Šest predavateljev o frančiškanskem samostanu



Na simpoziju, ki sta ga vodila Mitja Sadek in Jure Volčjak, je s prispevki z različnih področij sodelovalo šest avtorjev.

Dunja Mušič

Arhivistka novomeške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana Dunja Mušič je v uvodnem referatu predstavila Novo mesto in njegovo družbo na prehodu iz srednjega v novi vek. Sledil je prispevek dr. Jureta Volčnjaka, arhivista v Arhivu RS, o sami ustanovitvi novomeškega samostana in njegovih prvih desetletjih. V zadnjem referatu prvega sklopa je dr. Janez Weis, kustos Mestne muzejske zbirke Črnomelj, predstavil plemenite podpornike, ki so omogočili ustanovitev samostana in njegovo gmotno preskrbo.

Drugi sklop predavanj na simpoziju je uvedel dr. Matej Hriberšek z Oddelka za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in sicer s predavanjem o kroniških zapisih o 1. stoletju novomeškega frančiškanskega samostana. Dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS je predstavil umestitev samostana v avstrijsko frančiškansko provinco in njegov prehod v bosansko-hrvaško provinco. Simpozij je zaključil dr. Janez Premk z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, v katerem je predstavil stavbno zgodovino najstarejšega dela samostana.

Besedilo in foto: L. Markelj

