Vaščani ne podpišejo soglasja; Kdo bo imel prednost?

6.11.2019 | 17:35

Prebivalci Češnjic imajo svoj, vaški vodovod, a bi se radi priključili na javno omrežje. Župan jim zagotavlja, da jim ne bo treba plačati komunalnega prispevka, a mu ne verjamejo, zato jih večina noče podpisati soglasja za služnost. V zgodbi namreč nastopa tudi kar nekaj čejev. Zakaj ne podpišejo pa preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Mirna je dobila polnilno postajo za dva električna avtomobila. Menda en tak avto na Mirni tudi imajo. Da bo polnilnica kdaj polno zasedene, bo moral tak avto kupiti še nekdo.

V Dolenjskih Toplicah gradijo obvoznico, del katere je tudi novo križišče. Ko je bilo že zgrajeno, so ugotovili, da je z njim nekaj narobe, da iz ene smeri avtobus, ki vozi otroke v šolo, ne more zaviti. Štrapacna zadeva. Jim jo bo uspelo rešiti - preberite, v Dolenjskem listu.

Miran Hodorovac in Robi Hudorovič sta sredi noči stopila v hišo gospe Justine. Ko jo je eden od njiju pretepal, je drugi brskal po njenih stvareh in našel denarnico, potem pa ju je vzela noč, še pred tem pa sta ji izklopila telefon. Justina, ki bo še letos praznovala 90. rojstni dan, pa je tako na pomoč čakala do jutra, ko so mimo njene hiše prišli prvi sprehajalci. Možakarja na sodišču krivde nista priznala.