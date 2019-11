Razstava ob 25-letnici KUD Artoteka Bela krajina

6.11.2019 | 15:00

Razstavo sta odprla Andreja Brancelj Bednaršek in Darko Zevnik.

Metlika - Včeraj zvečer so v Ganglovem razstavišču v metliškem gradu odprli razstavo, posvečeno 25-letnici delovanja kulturno umetniškega društva Artoteka Bela krajina. Kot sta spomnila govornika Jožef Vrščaj, soustanovitelj društva in prvi predsednik, ter sedanja predsednica Ksenija Gorše, je bil simbolični začetek KUD Artoteka predbožična razstava leta 1993, na kateri so se v Špeličevi hiši v Črnomlju predstavili trije kiparji. To so bili Dirk Heij, Jožef Vrščaj in Martin Skoliber.

Naslednje leto je bilo društvo tudi uradno ustanovljeno, še danes pa združuje akademske in ljubiteljske umetnike ter likovne pedagoge. Pri ustanavljanju društva so člani sledili ideji akademskega kiparja Dirka Heija, Nizozemca, ki se je preselil v Belo krajino, da naj bi bilo njihovo poslanstvo, da bi čim več ljudi v Beli krajini spodbudili, da bi z izposojo ali odkupom likovnih del izrazili spoštovanje do umetnosti.

Kot je na otvoritvi razstave, ki sta jo odprla metliški župan Darko Zevnik in direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, dejal doktor umetnostne zgodovine Miklavž Komelj, ki je sodeloval tudi pri izboru del za razstavo, se je v arhivu Artoteke doslej nabralo že 600 likovnih del. Na tokratni razstavi so na ogled dela Dirka Heija, Jožefa Vrščaja, Martina Skolibra, Janka Butale, Rezke Arnuš, Dee Biličič, Vere Slana Biličič, Jureta, Mihe in Vlaste Henigsman, Ane Jerala, Ajde Skrbinšek, Alenke Vrlinič, Jasmine Strugar, Špele Vraničar, Andreje Verderber, Konstantina Viranta, Neve Vranešič-Virant, Mladena Vukšiniča, Jožeta Zabukoška, Bogomira Jakše, Andreje Milavec, Barbare Čižmek Cihlar, Staneta in Roberta Lozarja, Polone Pavlin, Saša Pavloviča, Jureta Šuštariča in Slavka Čečure. Razstavljajo tudi gostujoči umetniki Luka Antičević, Alfred Freddy Krupa, Todorče Atanasov, Lovro Inkret, Špela Udovič, Marjan Jamnik, Marija Kastelic, Mišo Pakši, Janez Rajmer in Srečko Srebot.

Odprtje razstave, ki bo na ogled do 3. decembra, sta popestrila violinist Bojan Ristič in klaviaturist Gregor Zagorc.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

