Povozil peško; avto zgorel

6.11.2019 | 18:30

Ob 17.06 je na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so jo oskrbeli v zdravstvenem domu.

Ob 16.47 je na Ljubljanski cesti v Ribnici na parkirišču zagorelo pod motornim pokrovom osebnega vozila. Požar so pričeli gasiti mimoidoči, gasilci PGD Ribnica pa so ga pogasili do konca in odklopili akumulator. Vozilo je uničeno.

B. B.