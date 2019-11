Na novomeški konferenci Logistika v kmetijstvu tudi o sodelovanju s Sibirijo

7.11.2019 | 08:20

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (Foto: spletna stran šole)

Novo mesto - Na 13. mednarodni konferenci Logistika v kmetijstvu, ki je v Novem mestu včeraj potekala v organizaciji Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma, gostili tudi delegacijo iz Rusije oz. predstavnike sibirskih regij Krasnojarsk in Hakasija. S temi so se pogovarjali o medinstitucionalnem sodelovanju v kmetijstvu, živilstvu in turizmu.

Direktor novomeškega centra Tone Hrovat je za STA povedal, da pri sodelovanju z Državno agrarno univerzo Krasnojarsk, s katero so zadnje desetletje sodelovali predvsem pri razvoju znanosti, šolstva in izmenjavi študentov, stopajo na novo raven.

Pri tem bi radi zgradili "most gospodarskega sodelovanja", močna delegacija, ki se je udeležila konference, pa je po njegovem močan porok, da se bo to tudi zgodilo.

Krasnojarsk, ki je eno najhitreje razvijajočih se mest Rusije, bo tako postalo dom marsikateremu slovenskemu podjetju, iz Sibirije pa bo lahko v Slovenijo prišlo veliko ekološko pridelanih živil. V obratni smeri bo lahko v Krasnojarsk prispelo tudi slovensko vino, je po poročanju STA še napovedal Hrovat.

Po podatkih prirediteljev so sicer za delegacijo iz Rusije in predstavnike drugih držav pripravili bogat program, katerega osrednji cilj je spoznavanje gospodarskega potenciala Slovenije na področju kmetijstva, živilstva in turizma.

Gre za nekakšen "most izobraževanja, znanosti in gospodarstva" kot nadgradnje več let trajajočega sodelovanja izobraževalnih ustanov Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma z Državno agrarno univerzo Krasnojarsk in drugimi strokovnimi ter znanstvenimi ustanovami mednarodnega prostora.

Namen omenjenega obiska in pogovorov je okrepitev sodelovanja med izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami, vzpostavitev aktivnega prenosa znanja in izkušenj na področju organizacije slovenskega zadružništva na območje sibirskih regij ter vzpostavitev okolja za neposredne poslovne tokove pri blagovni izmenjavi kmetijskih pridelkov, živilskih izdelkov in turistične ponudbe.

V popoldanskem delu so konferenco, ki so jo sicer namenili razpravi o "vlogi in pomenu človeških virov pri logistiki v kmetijstvu", nadaljevali s tremi ločenimi razpravami. Pripravili so tudi kratke predstavitve ruskih in slovenskih podjetnikov in za javnost zaprto strateško razpravo o medinstitucionalnem in gospodarskem sodelovanju regij Sibirija ter jugovzhodna Slovenija na področju kmetijstva, živilstva in turizma.

Prireditelji konference so bili Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Zadružna zveza Slovenije, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Občina Sevnica.

Delegacija iz Rusije se bo na enotedenskem obisku v Sloveniji mudila do ponedeljka.

STA, M. Ž.