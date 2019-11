Del Dolenjske in več deset tisoč ljudi brez elektrike

7.11.2019 | 06:50

Sinoči ob 19.35 je na Dvoru, občina Žužemberk, z glavnega električnega daljnovoda padla žica in obležala na cesti. Dežurni delavec CP Dvor je na kraju dogodka postavil cestno signalizacijo in zavaroval kraj dogodka do prihoda dežurnih delavcev elektra. Zaradi okvare daljnovoda je bila motena oskrba z električno energijo v občinah Kočevje, Ribnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ig, Velike Lašče, Sodražica, Kostel, Osilnica, Loški potok, Dobrepolje Videm in Škofljica. Delavci Elektra Ljubljana so odpravili napako nekaj pred 22. uro, do takrat je brez električne energije ostalo okoli 30.000 odjemalcev.

Po poročanju TV Slovenija je nekaj ljudi ostalo ujetih v nakupovalnih centrih. Sicer pa o drugih večjih težavah ni bilo poročil.

Gorele saje v dimniku

Sinoči ob 19.49 uri so v Drašičih, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Pred prihodom gasilcev je ogenj pogasil lastnik hiše. Gasilci PGD Drašiči so ob prihodu pregledali dimnik in okolico ter ugotovili da ni več nevarnosti.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, TP IVANIČ, TP SUHOR IGM (KAMN.);

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI, TP BEDENJ, TP JANKOVIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC izvod 4.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOVINAR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAČJE SELO, TP BLATO, TP HUDEJE KOLMAN, TP HUDENJE, TP GLOBOKO in TP TEHTNICA GLOBOKO;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M. PEČI, na izvodu BREZENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Kamen in Mali Kamen – Škvarč danes med 7:00 uro in 14:30 uro, na območju TP Sevnica Klavnica med 10:00 in 11:00 uro, na območju TP Laše, Mrzla Planina vas in Zalog pa med 8:15 uro in 14:15 uro.

M. K.