Nevenka in sošolci

7.11.2019 | 09:30

Alenka Černelič Krošelj, Nevenka Rušković, Drago Leskovar, Milan Marin, Stanislav Makuc in Irena Čmer (z leve). (Foto: M. L.)

Brežice - V galeriji Posavskega muzeja Brežice so včeraj odprli likovno razstavo Nevenke Rušković iz Brežic, Irene Čmer iz Škofje vasi pri Celju, Draga Leskovarja z Vrhnike, Milana Marina iz Umaga in Stanislava Makuca iz Mežice.

Kot je ob tem povedala direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj, je Ruškovićeva začela akademsko izobraževati za slikarstvo v svojem poznejšem obdobju, potem ko je do upokojitve delala v lekarni Splošne bolnišnice Brežice. Tako je letos je magistrirala iz slikarstva. Tudi drugi tokratni razstavljavci z izjemo Leskovarja so študirali in dosegli formalno izobrazbo na likovni akademiji potem, ko so do upokojitve že delali v svojih poklicih na drugih področjih, s tem da so ljubiteljsko tudi slikali in pri tem tudi razstavljali.

Z glasbo sta odprtje pospremili klarinetistka Rea Doria Bergant in pianistka Pierina Cavalliere Mršić iz Glasbene šole Brežice.

M. L.