Anzulović novi trener članske ekipe Krke

7.11.2019 | 10:05

Vladimir Anzulović (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Članska ekipa košarkarskega kluba Krka ima novega trenerja. Na to mesto so imenovali 41-letnega Vladimirja Anzulović, ki je z ekipo že opravil prvi trening, so sporočili iz novomeškega kluba.

Anzulović, sicer po rodu Zagrebčan, že vrsto let živi v Novem mestu, kjer si je ustvaril tudi družino. Bil je član Krke, med drugim tudi v sezoni 2001/202, ko je ta igrala v evroligi, kasneje pa deloval tudi kot trener. V sezoni 2011/2012 je kot pomočnik trenerja Nenada Trajkovića in nato Aleksandra Sekulića s Krko osvojil naslov prvaka Lige Telemach.

Zatem je za dve leti odšel na Reko, kjer je kot glavni trener zelo uspešno vodil hrvaškega prvoligaša Kvarnerja in se z njim v obeh sezonah uvrstil v ligo za prvaka. V nadaljevanju je uspešno deloval v Šibeniku in Splitu, bil je tudi selektor hrvaške mladinske in univerzitetne reprezentance, so povzeli v Klubu.

Januarja leta 2016 na mestu prvega trenerja članske ekipe Krke nadomestil Ivana Velića, ki je nato po dobrem mesecu postala zmagovalka pokala Spar. V KK Krka je vodil tudi mladinski pogon.

M. Ž.