Peški čez cesto izven prehoda, vanju trčil 19-letnik

7.11.2019 | 11:30

Metliške policiste so včeraj nekaj po 17. uri obvestili o prometni nesreči v Metliki, v kateri naj bi bili povoženi dve peški. Lažje poškodovano 43-letno in 20-letno peško so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi nepravilnega ravnanja pešk, ki sta prečkali cesto izven prehoda za pešce, vanju pa je trčil 19-letni voznik osebnega avtomobila.

Vlomil v prodajalno

V Metliki je v noči na sredo nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno in odnesel okoli 200 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2000 evrov škode.

Bo pekel na žaru?

V okolici Dolenjskih Toplic pa je v noči na sredo nekdo z dvorišča objekta, v katerih ima prostore društvo, odnesel mehanizem za peko na žaru. Škode je za okoli 1000 evrov.

Prijeli Maročana

V Semiču so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

