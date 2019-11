Zavod Prijetno domače prevzela Maja Lampret

7.11.2019 | 17:20

Maja Lampert (Foto: G. Stopar)

Ivančna Gorica - Maja Lampret je prevzela vodenje Javnega zavoda Prijetno domače, ki ga je občina Ivančna Gorica ustanovila pred leti. Za novo direktorico jo je soglasno potrdil ivanški občinski svet na zadnji 7. redni seji, imenovana pa je za dobo petih let, so sporočili iz občine.

Župan Dušan Strnad je ob imenovanju povedal, da so po odhodu prejšnjega direktorja iskali novo moč. »V Ivančni Gorici vsi skupaj gledamo v našo prihodnost tudi v smeri turizma, zato je pomembno kdo vodi zavod, ki je ustanovljen v ta namen. Dobili smo mlado moč, ki je bila že doslej uspešna v občinski upravi. Pokazala se je kot izjemno prizadevna, vestna in odgovorna sodelavka s številnimi dobrimi idejami«, je še dejal.

Maja Lampret je diplomantka Fakultete za družbene vede in poznana kot dolgoletna kulturna ustvarjalka. Pet let je vodila Zvezo kulturnih društev občine Ivančna Gorica, zadnja leta pa je bila zaposlena v občinski upravi na področju družbenih dejavnosti. V vseh teh letih je bila aktivna na številnih področjih, kjer se je pogosto srečevala tudi z nalogami in delovanjem Zavoda Prijetno domače, so pojasnili na občini.

Kot je povedala svetnikom in svetnicam, v vodenju zavoda vidi izziv, saj verjame v številne možnosti razvoja področja, skupaj s prenovo vsebin in delovanja. Cilj je, da postane občina Ivančna Gorica prepoznavna, razvita ter privlačna turistična in kulturna destinacija.

M. Ž.