FOTO: Vrata odprla Ambient in Dom Plus

7.11.2019 | 12:45

Do nedelje se bo na obeh sejmih predstavljalo 233 podjetij iz 21 držav. (Foto: M. K. K.)

Ljubljana - Na Gospodarskem razstavišču sta včeraj pod skupnim sloganom Končno doma! vrata odprla 30. sejem pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana ter četrti sejem Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko, montažnimi hišami in opremo za okolico hiše. Do nedelje se bo na obeh sejmih predstavljalo 233 podjetij iz 21 držav, med njimi je tudi kar nekaj podjetnikov iz jugovzhodne Slovenije. Sejma je odprl predsednik vlade Marjan Šarec.

Spremljevalni program sejma tudi letos ponuja projekte s skupnim imenovalcem Top. Sejemskim nagradam TOP 5 so dodali še borzo in razstavo mladih oblikovalcev in arhitektov imenovano TOP ideje ter arhitekturno svetovanje z imenom TOP arhitekt.

Direktor Gospodarskega razstavišča mag. Iztok Bricl je ob jubileju poudaril, da je Ljubljanski pohištveni sejem, kot se je imenoval do leta 2010, kljuboval vsem spremembam, ki so bile posledica novih političnih in gospodarskih razmer v novo nastali državi Sloveniji. »Bil je neke vrste poligon, ki je preizkušal, kako trden most bo zdržal čase recesije, množičnega propada lesno predelovalnih tovarn in pohištvene industrije. Vse bolj je postajal Ambient, v katerem so s svojimi izdelki izstopala mala mizarska, večinoma družinska podjetja.«

M. Ž., Foto: M. K. K.

Galerija