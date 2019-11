Konferenca o koristnosti mladinskega dela

7.11.2019 | 13:50

Na okrogli mizi so sodelovali županja Polona Kambič (druga z leve) ter župana Marko Funkl (tretji z leve) in Tine Radinja (četrti z leve). Konferenco sta vodila moderatporja Marko Pavlovič (levo) in Laraea Kastelic (desno)). (Foto: M. L.)

Patricia Čular (Foto: M. L.)

Zbrani ob torti za dvajsetletnico Mladinskega centra Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - Danes poteka v Brežicah konferenca o mladinskem delu in mladinski politiki občin z naslovom Mladost je norost, po občini skače, kjer je most. S konferenco predstavljajo že utečene oblike mladinskega dela in želijo zbrati nove predloge za učinkovito vključevanje mladih v družbo.

Delovno srečanje so začeli s pozdravnimi nagovori državnega sekretarja ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Štromajerja, direktorja urada za mladino Tina Kampla, direktorja zavoda Movit Uroša Skrinarja in župana občine Brežice Ivana Molana. Kot je rekel Molan, so v brežiški občini pridobili v okviru svoje mladinske politike okrog šest milijonov evrov. V Mladinskem centru Brežice, ki deluje v okviru Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino, je že doslej pridobilo delovne izkušnje veliko mladih, ki so se pozneje tudi zahvaljujoč tem izkušnjam uspešno zaposlili.

Dr. Tomaž Deželan z ljubljanske Fakultete za družbene vede je predstavil koristnost mladinskega dela tako za posameznike-udeležence kot za skupnost. O tej so govorili dopoldne na okrogli mizi, na kateri so svoje izkušnje in predloge predstavili županja občine Semič Polona Kambič, župan občine Hrastnik Marko Funkl in župan občine Škofja Loka Tine Radinja. Skupno njihovim razpravam je bilo, da je delo mladih v različnih organizacijah, društvih in ustanovah zelo koristno za njihovo poznejše poklicno delo. To je tudi osebna izkušnja županje in obeh županov, kot so povedali.

Na današnji konferenci predstavljajo projekt Logbook, ki ga izvajajo v mladinskih centrih v Brežicah, Ljubljani in Novem mestu in ki omogoča pregled nad mladinskim delom. Projekt predstavlja Patricia Čular, vodja brežiškega občinskega oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

M. L.

