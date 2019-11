Plaz ogrožal hišo

7.11.2019 | 20:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 8.15 je v naselju Armeško (občina Krško) zemeljski plaz ogrožal stanovanjsko hišo. Plazeča zemljina, ki pritiska na hišo, sega okoli pol metra v višino. Gasilci PGD Brestanica so plazišče do sanacije prekrili z zaščitno folijo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poročajo dežurni v ReCO Brežice.

Ob 8.19 je bila zaradi okvare na vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode na območju naselij Blatno, Suhadol, Mali vrh in del Curnovca v občini Brežice. Okvaro so delavci Komunale Brežice odpravili do 14.30 ure.

Ob 13.16 je v krožišču državne ceste v Boštanju obstalo okvarjeno tovorno vozilo. Ob prihodu gasilcev PGD Sevnica je motor vozila vžgal, vozilo pa je bilo pripeljano na najbližje parkirno mesto.

Delavec poškodoval roko

Ob 16.35 si je v podjetju v Krmelju delavec pri delu p oškodoval roko. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so delavca na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

Ob 7.48 so v Dobruški vasi posredovali prvi posredovalci iz PGD Škocjan in Grmovlje in nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, pa so dodali dežurni v ReCO Novo mesto.

Ob 16.25 je bil na cesti Dolenje Ponikve—Dečja vas (občina Trebnje) opažen oljni madež. Gasilci PGD Trebnje so na dolžini osemsto metrov madež posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče. Na kraju je bil delavec komunale Trebnje, ki je poskrbel za zavarovanje s cestno signalizacijo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 17.25 so v naselju Groblje pri Prekopi (občina Šentjernej) padli vodniki z droga na cestišče. Gasilci PGD Groblje so odstranili vodnike, podprli drog in poskrbeli za prevoznost ceste. Dežurni delavec Telekoma Slovenije je odpravil napako na omrežju.

M. M.