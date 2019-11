Brežiška kamera v živo

8.11.2019 | 16:30

Pogled na hidroelekrarno iz cerkvice Sv. Vida (Foto: Petra Molan)

in pogled iz doline na cerkvico SV. Vida. (Foto: M. L.)

Brežice - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) je po vzoru drugih večjih mest in turističnih znamenitosti na drogu pri cerkvici sv. Vida nad Čatežem ob Savi postavil prvo kamero v živo. Na posnetku se vidijo Krško-brežiško polje, brežiško jezero, ki je drugo največje akumulacijsko jezero v Sloveniji, in hidroelektrarna Brežice, so sporočili iz ZPTM.

»Na povezavi https://www.discoverbrezice.com/brezice-kamera-v-zivo lahko spremljate vremensko napoved, trenutne vremenske razmere in dogajanje v Brežicah. V prihodnje bomo z namenom promocije in digitalizacije ponudbe nadaljevali projekt postavitve dodatnih kamer tudi na drugih turistično zanimivih lokacijah,« so še dodali.

Projekt je podprla družba Hidroelektrarne na spodnji Savi.

M. Ž.