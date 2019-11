Danes brez elektrike

8.11.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 11:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA, TP PRELOŽNIK, TP VEL. SELA, TP ADLEŠIČI, TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, TP GRIBLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOVINAR 1982.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 in od 14:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC, TP DOL. VAS, TP Č.N. GUMBERK, TP GUMBERK, TP RATEŽ;

- od 8:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI OTOČCU, TP GORŠE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Kerinov Grm izvod Moran med 8:00 in 9:00 uro, na območju TP Brestanica kino med 7:30 in 8:00 uro ter med 12:00 in 12:30 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Nova vas Mokrice izvod smer Mokrice desno do picerije med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Podgračeno izvod Podgračeno med 8:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Laše, Mrzla Planina vas in Zalog med 8:15 in 14:15 uro.

M. K.