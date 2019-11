75 let po tragični nesreči

8.11.2019 | 10:15

Na Lokvah so se spomnili dogodka izpred 75 let.

Lokve pri Črnomlju - »Na tem mestu so se 7. novembra 1944 smrtno ponesrečili komandant SPČ NOV in POS Franc Rozman - Stane, starejši vodnik podpolkovnik Anton Žnidarič - Štefan in mlajši vodnik Tonček Dobrilovič,« piše v spomin na tragičen dogodek na spomeniku v Lokvah pri Črnomlju. Ko so pred 75 leti omenjeni in še nekaj oficirjev, ki so bili ranjeni, preizkušali nov angleški minomet, je tretja mina eksplodirala v cevi. Čeprav so komandanta Staneta takoj operirali, je zaradi perforacij črevesja še istega dne popoldne umrl. Od njega so se z vojaškimi častmi in ob veliki udeležbi ljudi poslovili v Črnomlju, 27. aprila 1949 pa so njegove posmrtne ostanke prepeljali v grobnico narodnih herojev v Ljubljani, saj je bil nekaj dni po smrti razglašen za narodnega heroja.

Na slovesnosti ob obletnici tragičnega dogodka so pri spomeniku v Lokvah pripravili slovesnost, na kateri sta predvsem o Stanetu in njegovi življenjski poti spregovorila črnomaljski župan Andrej Kavšek in predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman. Slednji je med drugim dejal, da je imel Franc Rozman - Stane posluh za druge in občutek za solidarnost.

Številne delegacije so položile sveče in cvetje k spomeniku. V kulturnem programu so nastopili mešani pevski zbor Samospev iz Črnomlja ter recitatorki Teja Ravnikar in Nina Valentina Kočevar, učenki OŠ Dragatuš.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

