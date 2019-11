Po razburljivi končnici do tesnega poraza

8.11.2019 | 09:15

Trebanjci so sinoči z 30:31 tesno izgubili v Velenju. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Velenje, Trebnje - Trebanjski rokometaši so sinoči na gostovanju v Velenju zabeležili tesen poraz, bilo je 30:31, potem ko jim je v končnici srečanja zmanjkalo nekaj športne sreče in moči. Trimo kljub drugemu prvenstvenemu porazu ostaja na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Trebanjci so tekmo odprli zelo slabo. V napadu so začeli preveč nervozno, kar se je poznalo tudi pri samem rezultatu v 8. minuti (6:2). Velenjčani so z agresivno in trdo obrambo še naprej stopnjevali prednost in kaznovali vsako trebanjsko napako. V 18. minuti je prednost znašala že +7 (13:6). Ob koncu prvega polčasa je zaostanek vendarle nekoliko padel. Gal Cirar je imel nekaj sekund pred koncem celo strel za -3, a je zadel vratnico in Trimo je na odmor odšel z izidom 17:13.

Drugi del so Dolejnci odprli bolj živahno in v 40. minuti približali na -2 (22:20). V nadaljevanju so gledalci spremljali napeto in zanimivo igro gol za gol, v kateri so Velenjčani narekovali tempo s prednostjo enega in dveh zadetkov. Ob koncu so znova povedli s +5, a so Trebanjci znižali zaostanek, za morebitno presenečenje pa je zmanjkalo časa. Tekma se je v korist domačinov končala z 31:30, so dogajanje na igrišču povzeli v RK Trimo Trebnje.

Pri gostiteljih je bil z dvanajstimi zadetki najuspešnejši Vlado Matanović, pri Trimu pa se je z osmimi goli Gal Cirar, enega manj je dodal Marko Kotar.

»Za moje pojme slaba tekma, saj nam niso uvodne minute stekle. Predvsem v napadu smo bili slabo organizirani in imeli veliko protinapadov tekmeca. V obrambi smo nekako uspeli delovati in držali ravnovesje. V drugem polčasu pa smo prikazali precej boljšo igro. Gorenje smo ujeli in se približali, za kaj več pa je zmanjkalo znanja in moči,« je po dvoboju dejal pomočnik trebanjskega trenerja Marko Mežnaršič.

Trebanjci bodo v 10. krogu prihodnji petek, 15. novembra, gostili Koprčane.

* Rdeča dvorana, sodnika: Deržek in Brecelj (oba Ajdovščina).

* Gorenje Velenje: Taletović, Panjtar, Celminš, Komar, Mazej 2, Matanović 12 (5), Levc, Šol 1, Miklavčič 2, Drobež, Haseljić 1, Verdinek 8 (1), A. Kavčič 1, Okleščen 2, Bojanović 2, Grmšek.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Didovič 2, Udovič 1 (1), Seferović 5, Dobovičnik 3, Hamidović 3 (1), Kotar 7, Kmet, Sašek, Šešić, Grbić, Horžen, Cirar 8 (3), Redek 1, Jerlah.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (6), Trimo Trebnje 7 (5).

* Izključitve: Gorenje Velenje 4, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.