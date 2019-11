Ob osamosvojitveni lipi sedaj še slovenska zastava

Mihael Petrovič (Foto: M. Glavonjić)

Ob na novo posajeni lipi so razvili slovensko zastavo. (Foto: M. Glavonjić)

Kočevje - Na kočevski mestni ploščadi, kjer so na predvečer osamosvojitve slovenske države, 24. junija 1991, zasadili slovenski drevesni simbol - lipo, je sinoči potekala krajša slovesnost, na kateri je župnik Anton Ferlic blagoslovil pred dnevi zasajeno novo lipo, saj je prejšnja sredi poletja padla pred naletom ujme. Ob tej priložnosti so ob na novo posajeni lipi razvili veliko državno zastavo, podobno tisti, ki že dve leti plapola na kočevskem Mestnem vrhu, od sredine poletja pa tudi na gradu Kostel, v tamkajšnji občini.

Dogodek, ki sovpada z 29- letnico odločitve Demosa o slovenski samostojnosti, sta organizirala občina Kočevje in društvo Moris Kočevska Reka. Na slovesnosti sta zbrane nagovorila kočevski župan Vladimir Prebilič in predsednik skupščine občine Kočevje med letoma 1991 in 1994 Mihael Petrovič.

»Čeprav spomini na obdobje pred malo manj kot tridesetimi leti počasi bledijo, dejanja ostajajo,« je dejal Petrovič. Iz nagovora, ki ga je imel na lokalni slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti, je poudaril dvoje. Dejal je, da se države rojevajo v krvi, za kar je, žal, imel prav. »V samostojni Sloveniji za svoje težave ne bomo mogli več kriviti naše južne brate, kot je to bila pogosto navada prej,« pa je bil njegov drugi poudarek. Ob tem se je vprašal, ali smo se od takrat kaj spremenili, in dodal, da pravzaprav še vedno iščemo krivce za svoje težave izven sebe, pa naj to bo EU, ZDA ali Nato. Ob koncu svojega govora je podal predlog, da bi trg dobil ime po osamosvojiteljih.

»Naša državnost je utemeljena na najbolj čistih temeljih mednarodnega prava, naša borba za samostojno Slovenijo pa je bila edina pravična in pravna vojna v sodobni vojaški zgodovini,« je izpostavil župan Prebilič in dodal, da smo na to premalo ponosni. »Ni pomembno koliko vasi uničite, koliko ljudi in vojakov umre, pomembno je, koliko jih ohranite pri življenju in kakšno domovino po vojni zapustite tistim, ki z no upravljajo,« je dejal. Vesel in ponosen je, da je Kočevska večkrat k temu prispevala. Kot je dejal, upa, da bo pogled na zastavo na osrednjemu trgu vedno znova, zlasti mlade, pozival k temu, da bodo razmislili, kaj so predniki storili za domovino in kaj lahko nove generacije še storijo za našo Slovenijo. »Samo na ta način bo imela naša država prihodnost,« je poudaril.

Po slovesnosti je ob nagovoru predsednika društva Moris Kočevska Reka Toneta Krkoviča in predsednika Društva vojnih veteranov Pekre-Ig 1991 Davida Ozebka sledil podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju. Državno zastavo je ob nastopu Trobilnega kvinteta Orkestra Slovenske vojske razvila in dvignila gardna enota Slovenske vojske.

M. Glavonjić

