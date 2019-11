Zahvala Krkinim inovatorjem: Ko šteje vsak predlog

8.11.2019 | 12:50

Marko Lampret in Marko Herga

Na srečanju sta o sodelovanju, inovacijah in razvoju spregovorila Andrej Avsec in Andrej Bajc, najboljša predlagatelja na področju množične inventivne dejavnosti v lanskem letu.

Novo mesto - Andrej Avsec in Andrej Bajc, Amra Husejnović Selman, Željko Čirić, Dušan Krašovec in Simon Cimermančič ter Silvija Vrbančić, Zdenka Kampuš Penič, Aleksandra Gornik, Katica Gašpar in David Čelesnik so tisti krkaši, ki so v lanskem letu podali najboljše inovativne predloge v novomeški Krki, za vse pa so v podjetju včeraj priredili sprejem oz. tradicionalno srečanje.

To počno vse od leta 2003, do konca lanskega leta pa so tako zaposleni v novomeškem farmacevtu podali skupaj že nekaj več kot 7800 koristnih predlogov in izboljšav. Od tega samo v lanskem letu več kot 600, dobrih 500 je podjetje nagradilo.

Kot so izpostavili na včerajšnjem srečanju, vsak predlog šteje. Slavnostni govornik Marko Herga, direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin, je dejal, da je dobre rezultate nemogoče dosegati brez inovativnih predlogov, pri tem pa izpostavil izboljšavo skupine za proizvodnjo in razvoj učinkovin, zahvaljujoč kateri so povečali serijo, s tem znižali stroške proizvodnje in dosegli večjo produktivnost. Po njegovih besedah Krka svojo inovativnost potrjuje tudi z nagradami Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Za najboljša predlagatelja na področju množične inventivne dejavnosti v lanskem letu so razglasili sodelavca iz Proizvodnje zdravil v Krkinem obratu Beta v Šentjerneju: vodjo delovne enote Andreja Avseca in tehnologa konstruktorja Andreja Bajca. Skupaj ali posamično sta v zadnjem desetletju sicer podala že več kot 30 koristnih predlogov, številne realizirala pri svojem delu, včeraj pa sta med drugim predstavila svojo zamisel o vgradnji podajalnika zloženih navodil v embalažo oz. zloženke, s čimer sta pomembno prispevala k prihranku časa. »Navodila so prej ročno pakirali oz. dodajali, zdaj pa je to del kartonete in se izvede strojno. Eden je poskrbel za mehaniko, drugi za krmiljenje te naprave,« je povedal Avsec in nadaljeval, da je v takšnem podjetju sicer največ prostora za inovacije pri kemikih in farmacevtih, a da lahko in po njegovem prepričanju tudi mora k razvoju pomagati vsak. Pri tem sta priznala, da sta se včasih še šalila, kako nikoli ne bosta na naslovnici Utripa, Krkinega internega glasila, zdaj pa sta dosegla tudi to in še več.

Posamične nagrade so v podjetju podelili že pomladi, na včerajšnjem srečanju pa je plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inventivne dejavnosti v lanskem letu, tj. Inženiring in tehnične storitve, dobil tehnični direktor Marko Lampret. Sodelavcem je čestital in zaželel, da jih »iskrivi duh nikoli ne zapusti«.

Poleg omenjenih dveh nagrad so za najboljšo izboljšavo v letu 2018 razglasili izboljšavo skupine sodelavcev iz Proizvodnje učinkovin ter Razvoja in raziskav učinkovin, v kateri so bili samostojna tehnologinja Amra Husejnović Selman, tehnolog – vodja linije Željko Čirić, vodja področja Dušan Krašovec in tehnolog – vodja linije Simon Cimermančič. Najboljši koristni predlog lanskega leta pa so so podali sodelavci iz Upravljanja kakovosti, in sicer vodja oddelka Silvija Vrbančić, odgovorna oseba za oceno serij Zdenka Kampuš Penič, samostojni strokovni sodelavki Aleksandra Gornik in Katica Gašpar ter strokovni sodelavec David Čelesnik.

Tekst in foto: M. Martinović

