Francoz v kombiju prevažal 33 državljanov Bangladeša

8.11.2019 | 14:00

V kombiju se je gnetlo kar 33 državljanov Bangladeša. (Foto: PU Novo mesto)

Foto: PU Novo mesto

Danes nekaj po 5. uri zjutraj so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč (smer Ljubljana) ustavili kombi francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Francije v kombiju prevaža 33 državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo ga bodo kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Bangladeša pa še niso zaključeni.

Prijeli enajst tujcev

Policisti so včeraj na območju krajev Grabrovec, Trnje, Brestanica in na avtocesti pri Trebnjem prijeli 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Maroka, štirimi državljani Afganistana, državljanom Tunizije in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

Razboriteža odpeljali na policijo

Novomeške policiste so sinoči okoli 19. ure poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi prišlo do prepira med dvema kršiteljema. Eden izmed njiju, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Obema so izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.

Ob svetilko, daljnogled, denar in nakit

Na gozdni poti v okolici Račjega Sela je včeraj popoldne nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil ter odnesel svetilko in daljnogled. Lastnika je oškodoval za okoli 900 evrov.

V Gorenjem Zabukovju je med 17. in 19.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit ter lastnike oškodoval za več kot 2000 evrov.

Med 17.30 in 19. uro pa je v Gorenjih Jesenicah nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel okoli 500 evrov.

M. Ž.