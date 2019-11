Odkrita arhitektura na trgu

8.11.2019 | 15:00

Razstava Odkrita arhitektura 2019 bo na Glavnem trgu na ogled do konca novembra.

Jurij Kocuvan, predsednik Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine

Novo mesto - Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine je sinoči na Glavnem trgu odprlo tretjo bienalno razstavo Odkrita arhitektura 2019. Na panojih predstavljajo dela 28 članov društva, razstava pa bo v Novem mestu na ogled do konca tega meseca, nakar se bo selila še po ostalih občinah regije.

Kot je povedal novi predsednik društva Jurij Kocuvan, so na minulih dveh razstavah predstavljali najboljša dela posameznih članov, tokrat pa se bolj osredotočili na njihove novejše projekte iz zadnjih let. »Videti se da velik spekter arhitekturnih del, od slikarstva, oblikovanja, do industrijskega oblikovanja, manjših objektov, zelo velikih objektov, zunanjih ureditev ipd.,« je Kocuvan povedal za Dolenjski list in izpostavil, da so na ogled štiri magistrska dela, ki po njegovih besedah prinašajo svež veter pogledov in idej ter rešujejo nekaj perečih točk v našem prostoru, kot je denimo Sokolski dom. Pred zbranimi obiskovalci na trgu je včeraj izpostavil še projekt 'Velodrom in atletska dvorana' avtorja Marjana Zupanca, ki je bil med letošnjimi prejemniki nagrade zlati svinčnik za odlično realizacijo 2019, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Društvo, ki ima okoli 50 aktivnih članov in širši krog podpornih, v prihodnjem letu načrtuje izdajo monografije o delu arhitektov bratov Lapajne v sodelovanju z Društvom Novo mesto ter čez štiri leta pregledno razstavo o Marjanu Mušiču ob 120-letnici njegovega rojstva.

Tekst in foto: M. Martinović

