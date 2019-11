Zjutraj dve nesreči, dve osebi poškodovani

8.11.2019 | 19:00

Foto: Arhiv DL

Ob 6.15 sta na cesti Novo mesto—Šentjernej pri Petelinjeku v občini Novo mesto trčili dve osebni vozili. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, razsvetlili kraj, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, pomagali policiji in vlečni službi ter skupaj z delavci cestnega podjetja počistili razlite motorne tekočine. V času odpravljanja posledic nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Dobro uro kasneje pa sta osebni vozili trčili še v križišču Šentjernejske in Kandijske ceste v Novem mestu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so bili na kraju, a k sreči njihova pomoč ni bila potrebna. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za odpravo posledic prometne nesreče.

Vodo pred uporabo prekuhati

Komunala Trebnje obvešča, da je pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna ter iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje-Ornuška vas, Velika Strmica in Češnjice v občini Mokronog – Trebelno potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Celje Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog pa obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije jutri med 7.45 in 12. uro na območju transformatorske postaje Mirna Greda.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. Ž.