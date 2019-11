V Turoplju se počutijo zapostavljene

9.11.2019 | 13:45

Jože in Vesna Bregar ter Franc Kovačič so spregovorili o potrebah v Turopolju.

Nevarno križišče pri stadionu in vagi, malčki iz vrtca nimajo pločnika.

Jože Bregar kaže na svetilko iz leta 1988, zadnjo občinsko investicijo v Turopolju.

Šentjernej - Turopolje je del Šentjerneja, ki premore več stanovalcev kot marsikatera vas. A kljub temu se ubadajo z vrsto problemov, na katere že desetletja opozarjajo občinsko oblast, pa se kljub obljubam ne zgodi nič.

Kot pravi stanovalka Turopolja in šentjernejska občinska svetnica Vesna Bregar, je problemov veliko. »V prvi vrsti nam gre za varnost, zlasti stanovalcev in otrok. V naselju, ki se širi, je vse več mladih družin, promet pa je neznosen, veliko je tudi tovornjakarjev z vlačilci, ki nekajkrat prekoračujejo hitrost. Mi pa brez primerno urejenih križišč in pločnika,« pove Bregarjeva, tudi sama mlada mamica.

Opozori še na to, da sta v bližini osnovna šola in vrtec, kar pomeni, da se po Turopolju pogosto sprehajajo tudi najmlajši, naselje, ki je bilo mišljeno kot stanovanjsko, pa je praktično postalo ujeto v bližnjo industrijsko cono, ki se zdaj širi. V bližini je tudi sejmiščni prostor, kjer dvakrat mesečno poteka znani šentjernejski sejem, in takrat je njihov del še bolj prometen in zaparkiran. Da o hrupu in onesnaževanju ne govorijo.

Da bi bili bolj slišani, so stanovalci Turopolja že pred časom ustanovili Civilno iniciativo (CI) Turopolje, ki jo vodi Jože Bregar. Zahtevajo ureditev križišča pri osnovni šoli, veterinarski postaji in vagi. Prehod za pešce je tam nepregleden, potrebno je urediti varno šolsko pot, v soglasju z lastnikom odstraniti vago, itd. Urediti je treba tudi križišče Turopolje - Prvomajska cesta - Resslova cesta pri šolskem igrišču in čim prej zgraditi vzhodno obvoznico, ki bo razbremenila promet mimo šole in vrtca. Cesto skozi Turopolje je potrebno razširiti, da bo možen dvosmerni promet, do vhoda na sejem je nujno postaviti pločnik.

V naselju bi že zdavnaj morali omejiti hitrost na 30 km/h ter urediti prometno signalizacijo - tako vertikalno kot talne označbe ter postaviti cestna ogledala na najbolj kritičnih mestih v naselju. Pogosti so tudi izpadi električne energije, zato predlagajo prestavitev vseh elektrovodov v zemljo - zdaj potekajo po zraku.

»Naša prizadevanja se vlečejo, ostajajo le obljube. Dejstvo je, da je naše naselje že desetletja zapostavljeno, kar se tiče infrastrukture. Zadnja investicija v našem koncu je bila izgradnja javne razsvetljave leta 1988 in to s prispevki krajanov (tako v denarju kot v delu) in pred več kot desetimi leti kanalizacija,« pravi Bregar, član CI Franc Kovačič pa pristavi, da ne gre pozabiti, da so stanovalci Turopolja v poznih 60. in 70. letih, ko se je naselje oblikovalo, sami sodelovali pri gradnji infrastrukture.

Besedilo in foto: L. Markelj

