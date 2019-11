Lisci prestižna mednarodna nagrada

9.11.2019 | 08:35

Podelitve v Cannesu se je udeležil tudi del Liscine razvojno-kreatorske ekipe, v imenu vseh pa je nagrado prevzela Maja Ratajc, kreativna direktorica v Lisci.

Cannes, Sevnica - Lisca je znova dokazala, da s svojimi kreacijami perila in kopalk sodi v sam vrh svetovne mode. Iz sevniškega podjetja so sporočili, da so v Cannesu v sklopu mednarodnega sejemskega dogajanja na sejmu Mare di Moda prejelo prestižno nagrado Creative excellence award 2019.

Nagrado vsako leto podeljujejo podjetjem oziroma blagovnim znamkam, ki izstopajo z izjemno kreativnostjo, razvojem, inovacijami in kakovostjo, so pojasnili v Lisci. Omenjena nagrada pa ob Lisci pripadla še italijanski blagovni znamki MC2 Saint Barth. Kot so pojasnili organizatorji, je bila Lisca izbrana kot »odličen primer podjetja, ki uspešno združuje tradicijo s sodobnostjo, pri tem pa veliko pozornosti posveča izboru materialov, hkrati pa se dinamično prilagaja spremembam na trgu. S kampanjo #ProudToBeMe pa je lansirala tudi inkluzivno in pomembno sporočilo pozitivne samopodobe in močne ženstvenosti«.

Maja Ratajc, kreativna direktorica v Lisci je ob prejemu nagrade povedala: »Nagrada Creative Excellence Award je potrditev, da delamo dobro, da smo opazni in konkurenčni na zahtevnem modnem področju v globalnem pogledu, hkrati pa tudi izziv in spodbuda za prihodnje modne zgodbe. Lisca naslednje leto praznuje 65 let obstoja, a je vse uspešnejša, tako na razvojnem, kot tudi prodajnem področju. Vse to je zasluga predane ekipe, ki se zaveda, da je na eni strani pomembna tradicija, znanje in izkušnje, na drugi strani pa tudi svežina mladih, modernih kreativcev. In ko povežemo oboje, nastajajo zanimive nove zgodbe,« je povedala Ratajčeva.

