Zahvala številnim krvodajalcem

9.11.2019 | 10:15

Marija Škof je prejela zlasti znak RKS.

Oktet Vitis

Krvodajalci, ki so kri darovali 40-krat in so se udeležili prireditve.

Metlika - Včeraj zvečer je Območna organizacija Rdečega križa Metlika pripravila v tukajšnjem kulturnem domu tradicionalno prireditev Moč humanosti, na kateri so se zahvalili krvodajalcem, ki so dali kri 20-krat, 30-krat, 40-krat, 50-krat, 60-krat, 70-krat, 90-krat in 100-krat. Stokrat je daroval kri Stanislav Vukšinič, ki se je tako pridružil trem metliškim občanom, ki so kri darovali več kot 100-krat. To so Jože in Marjan Kerč ter Stane Sodja.

V metliški občini je 1.900 darovalcev krvi, od tega 1.742 aktivnih, na dve redni in izredno krvodajalsko akcijo na leto pa se odzove 700 krvodajalcev, od tega 40 novih. Darovalcem so izročili priznanja metliški župan Darko Zevnik, predsednica OO RK Metlika Mojca Stopar Zevnik in sekretarka Območne organizacije Zalka Klemenčič, ki so se jim tudi zahvalili za darovano kri, prav tako kot tudi predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost iz Novega mesta Saška Štraus.

Na prireditvi so podelili tudi priznanja Rdečega križa Slovenije. Zlati znak RKS je prejela Marija Škof, srebrnega Ivanka Vraničar, bronastega pa Ružica Đuraševič. Večer sta z glasbo popestrila oktet Vitis in mlada pevka Jerneja Udovč.

11Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija