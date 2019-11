Pevke Klasja povabile na že 6. Martinov koncert

9.11.2019 | 11:25

Ljudske pevke Klasje so bile vesele polne dvorane Metelkovega doma - najlepša nagrada za trud, ki ga vlagajo v petje.

Ljudski pevci Prijatelj 6 še šešce iz občine Prebold so nasmejali občinstvo.

Župan Jože Kapler je bil o Klasju le lepih besed.

Škocjan - Ob godu sv. Martina so ljudske pevke Klasje, ki delujejo pod okriljem Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, sinoči povabile na 6. samostojni koncert ljudskih pesmi.

Številno občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo dvorano Metelkovega doma, so razveselile z ubranim petjem ljudskih pesmi, seveda tudi tematsko primernih. Pevke, ki jih že od vsega začetka vodi zborovodkinja Fanika Martinčič, rade nastopajo na prireditvah v domači občini, pa tudi marsikje drugje, saj so si v teh letih nabrale že veliko pevskih prijateljev, s katerimi izmenjujejo nastope.

Zato niso imele težav, koga povabiti na Martinov koncert v Škocjan. Občinstvo so tako razveselili simpatični nastopi ljudskih pevcev iz Bistrice ob Sotli, ljudskih pevcev Paridolske korenine iz Paridola na Kozjanskem, ljudskih pevcev Prijatelj 6 še šešce iz občine Prebold ter cerkvenega mešanega pevskega zbora Dobrava.

Škocjanski župan Jože Kapler je pohvalil trud pevk v Klasju in dejal, da so »svetel zgled dobrega dela v občini«, da bogatijo kulturni utrip v občini. K prijetnemu večeru je pripomoglo tudi simpatično vodenje Renate Dulc.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija