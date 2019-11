Zgorela zložena drva

9.11.2019 | 09:25

Včeraj ob 18.26 so v naselju Hudeje, občina Trebnje, gorela zložena drva ob gospodarskem objektu. Še pred prihodom gasilcev so jih pričeli gasiti občani. Gasilci PGD Račje selo in Trebnje so dokončno pogasili požar, ter preložili ostala drva. Zgorelo je okoli 4 kubičnih metrov drv. Na kraju so bili policisti, ki bodo raziskali vzrok požara in višino škode.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala Trebnje obvešča, da je pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna, zaradi povišane motnosti potrebno pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Komunala Trebnje obvešča, da je pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje-Ornuška vas, Velika Strmica in Češnjice v občini Mokronog – Trebelno zaradi povišane motnosti potrebno pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Elektro Celje Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 7.45 in 12.00 na območju transformatorske postaje Mirna Greda.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.