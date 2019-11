Zbirajo gradivo na temo kinematografije v Novem mestu

9.11.2019 | 14:50

Novo mesto - Ob 100-letnici pričetka rednih filmskih predstav v Novem mestu novomeška knjižnica letošnjo akcijo zbiranja domoznanskega gradiva posveča kinematografiji v Novem mestu. Gradivo bodo zbirali v torek, 12. novembra, med 8. in 19. uro.

Novomeška knjižnica letos že 7. leto zapored pripravlja akcijo zbiranja domoznanskega gradiva, poimenovano Zbiramo spomine. Ob 100-letnici pričetka rednih filmskih predstav v Novem mestu so letos izbrali tematiko kinematografije v Novem mestu.

K sodelovanju vabijo vse, ki doma hranijo stare fotografije, dokumente, razglednice, predmete ali drugo gradivo. Gradivo lahko prinesete v knjižnico, kjer ga bodo digitalizirali in dokumentirali. Digitalne kopije bodo shranili v knjižničnem arhivu, originale pa vrnili lastniku. Na ta način bodo obogatili knjižnično domoznansko zbirko, delno gradivo objavili na portalu digitalizirane kulturne dediščine Kamra ali ga uporabili v namen priprave razstave ali dogodkov.

Upajo, da jim bo na ta način uspelo zbrati dodatne fotografije tako zunanjosti kot tudi notranjosti stavb kinematografov, kino sporede, filmske letake, plakate, vstopnice. Sodelujejo pa lahko tudi tisti, ki ne hranijo gradiva in so pripravljeni z njimi deliti zgodbe, doživetja in spomine v povezavi z obiskovanjem kino predstav. Zgodbe si bodo zapisali in jih prav tako shranili v arhivu.

M. L.-S.