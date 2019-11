Zaradi večje okvare bili brez vode

9.11.2019 | 18:30

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 8.50 je bila v naselju Drenovec, občina Črnomelj, zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju prekinjena oskrba s pitno vodo na širšem območju. Delavci Komunale Črnomelj so napako odpravili in zagotovili ponovno oskrbo.

Trčila v odbojno ograjo

Ob 9.23 je na avtocesti Ljubljana-Obrežje v bližini izvoza Novo mesto-zahod, smer Obrežje, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom trčila v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem, urejali promet do prihoda policistov ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznico oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec DARSA-a.

Ogenj uničil objekt in vozilo

Ob 12.09 je v naselju Podhosta, občina Dolenjske Toplice, gorelo gospodarsko poslopje velikosti 15 x 8 metrov. Gasilci PGD Dolenjske Toplice, Podturn, Soteska in GRC Novo mesto so ogenj omejili in pogasili. Ogenj je popolnoma uničil objekt in pod njim parkirano osebno vozilo. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in Soteska so izvajali gasilsko stražo ter pomagali pri odpravljanju posledic požara. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

