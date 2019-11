Že tretja zmaga v nizu

10.11.2019 | 09:00

Novomeški odbojkarji so še vedno tretji na prvenstveni lestvici. (Foto: Simon Vesel//MOK Krka)

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so se včeraj na gostovanje v Šoštanj odpravili s ciljem, da se domov vrnejo s tremi točkami. To jim je uspelo, saj so bili s 3:1 boljši od nasprotnika. Šoštanjčani tako še naprej ostajajo brez zmage v letošnji sezoni, na drugi strani je Krka zabeležila skupno že četrto in tretjo v nizu.

Šoštanjčani so bili v prvem nizu le na začetku enakovreden tekmec, nato pa so Novomeščani prestavili v višjo prestavo in brez težav povedli z 1:0. V drugem nizu so tekmecu dovolili le deset točk in kot kaže, so se nato v tretjem preveč sprostili, misleč, da je tekam že odločena. A Šoštanjčani so pokazali zobe in znižali zaostanek na 1:2. Varovanci Tomislava Mišina so se v zadnjem nizu znova zbrali in tekmo odločili v svojo korist.

1. DOL, 7. krog:

Šoštanj Topolščica : Krka 1:3 (-17, -10, 23, -18)

Krka: Hafner 3, Erpič 9, Kosmina 17, Travnik 11, Kumer 19, Lindič 10.

Salonit Anhovo - Panvita Pomgrad 3:0 (7, 22, 22)

Črnuče - Hiša na kolesih Triglav 2:3 (-17, 22, -19, 16, -10)

Maribor - Hoče 3:1 (-25, 13, 18, 21)

Lestvica:

1. Maribor 7 7 0 21: 5 20

2. Salonit Anhovo 7 6 1 18: 5 17

3. Krka 7 4 3 18:12 15

4. Panvita Pomgrad 7 4 3 12:12 11

5. Hiša na kolesih 7 3 4 13:16 8

6. Hoče 7 2 5 10:17 6

7. Črnuče 7 2 5 9:17 6

8. Šoštanj Topolšica 7 0 7 4:21 1

R. N.