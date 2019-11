Sintič junak srečanja v Novem mestu; Ribnica do točke

10.11.2019 | 10:00

Dobovčani so bili včeraj boljši od Novomeščanov. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Rokometaši Dobove so v devetem krogu državnega prvenstva na gostovanju s 40:33 premagali Novomeščane, ki so ob polčasu zaostajali le za en zadetek (21:22). Nerešljiva uganka za Krko je bil Marko Sintič, ki je dosegel neverjetnih sedemnajst golov. Ribnica pa je na gostovanju v Škofji Loki igrala neodločeno (25:25). Točko je Ribničanom z zadetkom v zadnji minuti zagotovil Uroš Knavs.

V dvorani Marof v Novem mestu so gledalci v prvih tridesetih minutah spremljali izenačeno tekmo, v drugem polčasu pa so domači popustili. Dobovčani so izkoristili nezbrano igro Novomeščanov v obrambi in v 47. minuti povedli za pet zadetkov (31:26). Krka se je na vse načine trudila, da bi potek srečanja preobrnila v svojo korist, a v 55. minuti so Posavci vodili že z devetimi zadetki prednosti.

Roman Zarabec, trener Krke: »Iskreno čestitam Dobovi za zmago. Resnično so prikazali pravo rokometno znanje, nekateri igralci, ki jih spremljam, so izredno napredovali in name naredili velik vtis. Pri nas smo v obrambi odigrali zelo slabo. To je tisti del igre, na katerega smo polagali največ, ampak je prav obramba danes povsem odpovedala. Enostavno nismo bili konkurenčni in zreli, da bi danes zmagali.«

Boljše volje je bil trener Dobove Benjamin Teraš: »Z zmago sem zadovoljen, s predstavo pa v prvem polčasu nisem bil, saj vse preveč želimo igrati le v napadu, premalo pa v obrambi. V nadaljevanju smo spremenili obrambo, s tem pa dobili v igro malo več agresivnosti, kar se nam je obrestovalo. Tekmo smo s čvrsto obrambo obrnili nam v prid in zasluženo dobili. Od fantov pričakujem predvsem napredek v obrambi, ker brez tega ne bomo mogli na lestvici ostati tukaj, kjer smo sedaj.«

Junak srečanja Marko Sintič pa je po tekmi dejal: »To je bila za nas še ena lepa tekma, igrali smo s celotno ekipo dobro. V prvem delu smo obe ekipi slabše odigrali v obrambi, v drugem delu pa smo mi odigrali bolje, povedli za nekaj zadetkov in tekmo na koncu rutinirano pripeljali do konca.«

Liga NLB, 9. krog:

- sreda:

Celje Pivovarna Laško : Jeruzalem Ormož 40:21 (18:12)

- četrtek:

Gorenje Velenje : Trimo Trebnje 31:30 (17:13)

- včeraj:

Krka : Dobova 33:40 (21:22)

Maribor Branik : Butan plin Izola 31:28 (18:16)

Koper : Slovenj Gradec 2011 28:30 (16:15)

Urbanscape Loka : Riko Ribnica 25:25 (9:12)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 9 0 0 291:194 18

2. Riko Ribnica 9 7 1 1 261:238 15

3. Trimo Trebnje 9 6 1 2 249:228 13

4. Gorenje Velenje 9 5 0 4 253:243 10

5. Dobova 9 6 0 3 288:279 12

6. Koper 9 3 1 5 246:257 7

7. Urbanscape Loka 9 2 3 4 238:264 7

8. Slovenj Gradec 9 3 0 6 260:275 6

9. Maribor Branik 9 3 0 6 233:248 6

10. Krka 9 3 0 6 229:247 6

11. Jeruzalem Ormož 9 2 1 6 225:279 5

12. Butan Plini Izola 9 1 1 7 229:257 3

R. N.

