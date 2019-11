Fantje so z vsakim gostom zapeli

10.11.2019 | 12:30

Fantje z vasi prihajajo iz škocjanske občine, a med njimi je kar nekaj tudi Šentjernejčanov. Poslušajo pa jih radi povsod.

Pevska skupina Mavrica je v Šentjerneju nastopila prvič - po odzivih publike sodeč, gotovo ne zadnjič.

Številno občinstvo je navdušilo nastopajoče.

Šentjernej - Ljudski pevci Fantje z vasi, ki so del Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, so konec tedna nastopili v šentjernejskem kulturnem hramu na Martinovem koncertu. Tako so počastili praznik sv. Martina.

Publika se jim tudi tokrat ni izneverila in polna dvorana Kulturnega centra Primoža Trubarja je z veseljem prisluhnila ljudski pesmi. Kot običajno so se predstavili s starimi ljudskimi pesmimi, ki po njihovi zaslugi ne bodo ušle pozabi. Fantje namreč pesmi ne le prepevajo, ampak od začetka delovanja, to je od leta 1996, tudi zbirajo. Njihov arhiv šteje preko 450 zapisanih pesmi, ki so jih pogosto posneli pri starih ljudeh, ki jih danes ni več. Marsikatero od teh pesmi sami prepevajo - njihov repertoar šteje okrog tristo pesmi - in vsako leto se naučijo nekaj novih.

Fantje z vasi, ki jih vodi Jože Krmc, so ljubiteljski pevci - na tokratnem koncertu so se predstavili z nekaj novimi člani. Pojejo triglasno ljudsko petje, kar pomeni naprej, na čez in bas. Vaje imajo enkrat tedensko v Metelkovem domu. Z leti napredujejo in zelo veliko nastopajo, tako v domači škocjanski občini kot po vseh Sloveniji, večkrat tudi preko slovenskih meja. Ponosni so, da so kar štirikrat nastopili na državnem srečanju ljudskih pevcev in godcev.

Na Martinovem koncertu, ki ga je simpatično povezovala Elizabeta Kušljan Gegič, so nastopili še: pevska skupina Mavrica iz Podbočja, ljudski godci Fantje iz Lukarije in Šentjernejski oktet. Z vsakim gostom so Fantje z vasi zapeli po eno pesem, kar je občinstvo razveselilo.

Besedilo in foto: L. Markelj

