Igrišče, na katerem bodo nabirali znanje in se družili

10.11.2019 | 14:00

Otroci so takoj zasedli igrala.

Dobliče - V Dobličah v črnomaljski občini so bogatejši za pomembno pridobitev. Slovesno so namreč namenu predali novo igrišče znanja in druženja. Poglavitni namen igrišča je, da bodo imeli odslej prebivalci Doblič in okoliških vasi urejene površine, na katerih se bodo srečevale vse generacije. Igrišče so predali v uporabo Športnemu društvu Dobliče, ki bo poskrbelo, da bo na njem čim več športnih dogodkov. Ljudska knjižnica Črnomelj pa bo poskrbela, da si bodo krajani še obogatili znanje.

O pomenu igrišča so na otvoritvi govorili črnomaljski župan Andrej Kavšek, predsednik krajevne skupnosti Dobliče Martin Vrtin in predsednik gradbenega odbora Franc Panjan. Slednji je opozoril tudi na nekatere probleme v vasi, ki jih bodo morali rešiti čim prej. Najbolj pereča sta nerešeno lastniško vprašanje na dobliškem pokopališču in neurejena kanalizacija v Dobličah.

Poleg igral za otroke je na igrišču še balinišče, ki ga bodo večinoma uporabljali starejši. Vrednost celotne naložbe je 110.000 evrov, od katerih je sofinancerski delež evropskega sklada 77.000 evrov. Trak so prerezali Kavšek, Vrtin in predsednik Športnega društva Dobliče Uroš Butala.

V kulturnem programu so nastopili otroška folklorna skupina Dragatuš, harmonikar Matevž Banovec ter mladi recitatorji iz Doblič Laura, Patricija, Dominik in Lan.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija