Veliki koncert v majhni dvorani

10.11.2019 | 16:30

MRFY v Simulakru (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Minila so štiri leta, odkar so se someščanom v Panorami pod Sv. Rokom in nekaj dni kasneje še v atriju LokalPatriota prvič predstavili MRFY, tedaj nov novomeški bend, ki ga je skupaj z izjemnim topliškim kitaristom Tomijem Zupančičem, bobnarjem Rokom Klobučarjem in basistom Domnom Bohtetom, s katerim sta pred tem kar nekaj let muzicirala v skupini Greg & Domine, ustanovil pevec in kitarist Gregor Strasbergar. Da bo šlo za tako imenovani indie rock in da bodo fantje na svoj način raziskovali zvok, je bilo jasno že tedaj. Kmalu jih je Domen, ki je pri nastajanju nove glasbe skrbel za aranžmaje, zaradi študija jazza na Nizozemskem zapustil, na njegovo mesto pa je prišel Lenart Merlin.

Tedaj je bilo vse skupaj videti obetavno, kar je še danes, le da novomeški kvartet z imenom, ki se sliši kot priimek ameriškega raketnega inženirja Edwarda Aloysiusa Murphyja, avtorja Murphyjevega zakona, sodi v sam vrh slovenske rock glasbe in je verjetno danes najbolj vroča slovenska rock skupina. Tisto, kar smo slišali pred tremi leti na njihovih prvih javnih vajah, je bil dober temelj temu, kar fantje delajo danes. Vmes je bilo ogromno vaj, snemanj in nastopov, torej ogromno garanja. Njihova glasba je znana vsakomur, ki posluša slovenske radijske postaje, ki kaj dajo na kakovostno slovensko glasbo. So tako rekoč ljubljenci glasbenih urednikov, razglašeni so bili za novince leta 2018. Lahko se zgodi, da bodo razglašeni za najboljši bend letošnjega leta.

Sinoči so se someščanom v razprodani galeriji Simulaker predstavili v popolnoma drugačni podobi, danes bodo koncert, o katerem so sinoči vsi govorili v superlativih, ponovili na istem mestu ob istem času - torej v galeriji Simulaker ob 20. uri. Obljubljali so, da jih bo slišati tako, kot jih je bilo slišati v oddaji Izštekani ali pa na mini koncertih v galeriji Kocka, ki se jih da videti tudi na kanalu Youtube, a ni bilo čisto tako. Bilo je bolje. Poleg že znanih hitov, kot so na primer Anakin, Klic in drugi v izštekani izvedbi, so sinoči zaigrali tudi nekaj novih skladb, ki so nastale prav za take večere.

Sinočnji koncert je s prebiranjem strun na sitarju začel Tomaž Zupančič, ki je kasneje cel večer menjal inštrumente od električnih kitar telecaster in Les Paul in akustične kitare do ukuleleja in Rhodes električnega klavirja. Intimnosti prostora galerije Simulaker primeren je bil tudi set bobnov, ki jih je tokrat uporabil Rok Klobučar. Bil je res minimalističen, če k setu ne štejemo še kuhinjskega lonca, je štel le štiri najnujnejše kose. Potrdil je sloves enega redkih slovenskih rock bobnarjev, ki zna igrati tudi tiho in mu ni tuj princip manj je več, ki je bil nekako moto večera.

Frontmen Gregor se je z novo pričesko pred domačim občinstvom, v katerem sta bila tudi njegova oče in mati, očitno dobro počutil in, kot je dejal, sprostil. Beseda sproščeno je tudi ena od najbolj primernih oznak njihovega sinočnjega nastopa.

Drevi pa je torej še ena priložnost za poslušanje mrfačev v njihovi tišji in bolj sproščeni izvedbi.

I. Vidmar

