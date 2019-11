Gradijo pločnik in obnavljajo most

10.11.2019 | 18:25

V Kamnem Potoku so se lotili obnove starega mostu čez Temenico. (Foto: R. N.)

V KS Štefan so veseli, da bo pločnik v Štefanu do konca naselja. (Foto: R. N.)

Trebnje - Po poletnih počitnicah se je trebanjska občina lotila številnih investicij na cestnem področju. Pred dnevi so začeli graditi tudi pločnik v Štefanu, obnovili pa bodo tudi dotrajan most čez Temenico v Kamnem Potoku.

Prebivalci naselja Štefan že dolgo čakajo na nadaljevanje gradnje pločnika ob državni cesti. Pred leti so ga namreč zgradili do odcepa za Čatež oz. Žužemberk, nato pa se je ustavilo. Kot pojasnjuje mag. Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini, so čakali na državo, da je v proračunu zagotovila svoj delež, saj gre za skupno naložbo, ki je ocenjena na okoli 260.000 evrov. Polovico bo prispevala občina, ki bo zgradila pločnik z javno razsvetljavo od križišča pri gostilni Mišič do odcepa za Gorenjo Nemško vas in po spodnji strani od križišča do železniške proge v Zidanem Mostu, država pa bo poskrbela za obnovo dela vozišča. »Obenem se bo nekoliko preuredilo tudi samo križišče, da bo preglednejše in tudi varnejše za vse udeležence v prometu,« še dodaja Zakrajšek. Dela bodo predvidoma potekala do sredine decembra, občane pa prosijo za strpnost in razumevanje.

Predsednik KS Štefan Dean Verbič poudarja, da je to pomembna investicija za njihovo krajevno skupnost. »Pred leti so predvidevali, da bodo križišče v Štefanu preuredili v krožno križišče, a nato do tega ni prišlo. Zdaj smo vendarle dočakali, da bo pločnik do konca naselja,« je zadovoljen Verbič.

Veseli ga tudi, da bodo obnovili kamniti most v Kamnem Potoku, ki so ga zgradili pred skoraj stotimi leti. »Most je dotrajan in preozek za sodobna kmetijska vozila, zato je bila obnova nujna,« dodaja predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti. Investicija je ocenjena na nekaj manj kot 37.000 evrov, izvajalec del pa je Komunala Trebnje. »Obstoječo konstrukcijo bo izvajalec ustrezno obnovil. Odstranili bodo tudi material, ki se kruši oz. odpada. Nato bodo ploščo vozišča ojačali s krajnimi nosilci AB. Zgornji ustroj vozišča bo iz asfalta s spodnjo hidroizolacijo, ki bo na novi plošči AB. Most se bo pri tem razširil za približno meter. Postavili bodo tudi novo tipsko kovinsko ograja za pešce,« pojasnjuje Zakrajšek. Naložba bo predvidoma zaključena do sredine novembra.

Članek je bil objavljen 24. oktobra, v 43. številki Dolenjskega lista.

R. N.